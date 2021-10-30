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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Максименко
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Максим Лопес
Саша Мельдерс
Николай Рассказов
Неймар Да Силва
Люка Эрнандес
Златан Ибрагимович
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Спартак
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Ювентус
Кубань
Бодо/Глимт
Челси
РПЛ
Лига чемпионов
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Суперкубок России
РПЛ
Россия
Криштиану Роналду
Евро-2020
Спартак
Бавария
Лига чемпионов
Хави
Виталий Кафанов
Ливерпуль
Лионель Месси
Жоан Лапорта
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
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Хоккей
Материалы
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ЧГК
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Джерри Сент-Джуст
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Джерри Сент-Джуст
№4
Защитник
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Ближайший матч
Арминия - Майнц
Команда
Майнц
Гражданство
Нидерланды
Возраст
25
Рост
183
Лента
Новости
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2017/2018
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
16:30
Арминия
-:-
Майнц
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Арминия
-
Майнц
-
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:30
Майнц
1 : 2
Унион
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1
Унион
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
25.09.2021
25 сент. 2021
сб
16:30
Байер
1 : 0
Майнц
25.09.2021
25 сент. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
16:30
Майнц
0 : 0
Фрайбург
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 2
Майнц
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0
Майнц
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Гройтер Фюрт
28.08.2021
28 авг. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3
Гройтер Фюрт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
16:30
Бохум
2 : 0
Майнц
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
2
Майнц
0
был в запасе