Джерри Сент-Джуст

№4
Защитник
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Ближайший матч
Арминия - Майнц
Команда
Майнц
Гражданство
Нидерланды
Возраст
25
Рост
183
Лента
Новости
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 16:30
Арминия
-:-
Майнц
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Арминия
-
Майнц
-
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:30
Майнц
1 : 2
Унион
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1
Унион
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:30
Байер
1 : 0
Майнц
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 16:30
Майнц
0 : 0
Фрайбург
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 2
Майнц
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0
Майнц
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 16:30
Майнц
3 : 0
Гройтер Фюрт
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3
Гройтер Фюрт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 16:30
Бохум
2 : 0
Майнц
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
2
Майнц
0
был в запасе