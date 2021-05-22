Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Квинси Промес
Эдинсон Кавани
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Кингсли Эхизибуе
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Кельн
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
25 мая 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Герта
0 : 0
Кельн
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0
Кельн
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:30
Кельн
1 : 4
Фрайбург
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
1
Фрайбург
4
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
Кельн
2 : 1
РБ Лейпциг
23'
23'
23'
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
минуты: 1' - 75'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 75' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 0
Кельн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
3
Кельн
0
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Кельн
2 : 3
Майнц
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
2
Майнц
3
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 26 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Унион
2 : 1
Кельн
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2
Кельн
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Штутгарт
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 69'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0
Штутгарт
1
минуты: 1' - 69' / Германия. Бундеслига, 22 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
80'
80'
80'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 82'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Кельн
2
минуты: 1' - 82' / Германия. Бундеслига, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Хоффенхайм
3 : 0
Кельн
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 30'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
3
Кельн
0
минуты: 1' - 30' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 17 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Кельн
0 : 0
Герта
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 79'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Кельн
0
Герта
0
минуты: 1' - 79' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Фрайбург
5 : 0
Кельн
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
5
Кельн
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Кельн
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0
Кельн
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Кельн
0 : 4
Байер
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0
Байер
4
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
Показать все игры