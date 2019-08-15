Кристоффер Ниман
№5
Нападающий
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Команда
Норрчепинг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
5 окт. 1992 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
Хапоэль
3 : 1
Норрчепинг
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
3
Норрчепинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Лиепая
0 : 1
Норрчепинг
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лиепая
0
Норрчепинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
Норрчепинг
2 : 0
Лиепая
52'
52'
52'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Норрчепинг
2
Лиепая
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Норрчепинг
2 : 1
Сент Патрикс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Норрчепинг
2
Сент Патрикс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Сент Патрикс
0 : 2
Норрчепинг
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сент Патрикс
0
Норрчепинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд