Филип Дагерсталь
№3
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Швеция
Дата рождения
1 февр. 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
Спартак
2 : 1
Химки
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
0 : 1
Химки
51'
51'
51'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Динамо
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Ахмат
3 : 1
Химки
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
2 : 0
Химки
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
64'
64'
64'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур