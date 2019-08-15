Андреас Вайкла
№1
Вратарь
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Команда
Норрчепинг
Гражданство
Эстония
Дата рождения
19 февр. 1997 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
Хапоэль
3 : 1
Норрчепинг
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
3
Норрчепинг
1
был в запасе