Ниалл Мэйсон
№42
Защитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Вест Хэм
2 : 0
Астон Вилла
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
0
был в запасе