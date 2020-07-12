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Клод Адьяпонг
№98
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Гана
Дата рождения
6 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
Фиорентина
1 : 1
Верона
12.07.2020
12 июля 2020
вс
20:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1
Верона
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
2
Интер
2
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
Верона
3 : 2
Парма
01.07.2020
01 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Парма
2
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3
Верона
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Верона
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
3
Торино
3
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2
Верона
1
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Парма
0 : 1
Верона
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Верона
1
был в запасе
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