Клод Адьяпонг
№98
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Гана
Дата рождения
6 мая 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
Фиорентина
1 : 1
Верона
12.07.2020 12 июля 2020 вс 20:30
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1
Верона
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020 09 июля 2020 чт 22:45
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
2
Интер
2
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Верона
3 : 2
Парма
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3
Парма
2
был в запасе
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3
Верона
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0
Верона
0
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
1
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1
Верона
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Верона
3 : 0
Лечче
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3
Лечче
0
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2
Дженоа
1
был в запасе
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
3
Торино
3
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
Верона
1 : 3
Рома
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Рома
3
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
1
Фиорентина
0
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
Интер
2 : 1
Верона
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2
Верона
1
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2
Брешиа
1
был в запасе
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
Парма
0 : 1
Верона
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Верона
1
был в запасе