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Томас Оувеян
№5
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
24 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
16:00
Интер
5 : 1
Удинезе
23.05.2021
23 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5
Удинезе
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Удинезе
0 : 1
Сампдория
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0
Сампдория
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5
Удинезе
1
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Болонья
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Удинезе
1 : 2
Ювентус
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Ювентус
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
был в запасе
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