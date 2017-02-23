Леви Гарсия
№28
Нападающий
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
20 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Лион
7 : 1
АЗ Алкмаар
26'
45'
26'
45'
26'
45'
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
26'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
7
АЗ Алкмаар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
АЗ Алкмаар
1 : 4
Лион
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
1
Лион
4
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала