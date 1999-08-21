Митчелл ван Берген
№42
Нападающий
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Команда
Витесс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 авг. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Базель
1 : 0
Витесс
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Базель
1
Витесс
0
был в запасе