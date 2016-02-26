Хефте Бетанкор
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 июля 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
был в запасе
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 20:15
Лас-Пальмас
2 : 1
Сельта
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
2
Сельта
1
был в запасе