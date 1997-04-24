Фабио Депаоли
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 апр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 36'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 36' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021 01 мая 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Дженоа
2 : 2
Беневенто
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
10'
10'
10'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
10'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
41'
41'
41'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
32'
32'
32'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
Беневенто
1 : 4
Аталанта
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Беневенто
1
Аталанта
4
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Парма
0
был в запасе