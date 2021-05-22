Алессандро Шепф №28 Полузащитник Подписаться

Гражданство Австрия

Дата рождения 7 февр. 1994 (27) лет

Рост 171

Вес 61

У Австрии было много надежд на Евро-2016, но она не вышла из группы и забила всего один гол. Автор гола – Шепф.