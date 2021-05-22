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Алессандро Шепф
№28
Полузащитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Австрия
Дата рождения
7 февр. 1994 (27) лет
Рост
171
Вес
61
У Австрии было много надежд на Евро-2016, но она не вышла из группы и забила всего один гол. Автор гола – Шепф.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отборочные матчи к чм. европа
германия. кубок
лига наций. лига в
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 73'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
минуты: 1' - 73' / Германия. Бундеслига, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 3
Боруссия
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
0
Боруссия
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 63'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
минуты: 1' - 63' / Германия. Бундеслига, 25 тур
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
0
Майнц
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 56' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
5
Шальке-04
1
минуты: 56' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 19 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 68'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 68' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
Шальке-04
0 : 2
Фрайбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
2
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
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