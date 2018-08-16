Наварон Фор
№25
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 февр. 1992 (29) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Базель
1 : 0
Витесс
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Базель
1
Витесс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
Витесс
0 : 1
Базель
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Витесс
0
Базель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
Витесс
3 : 1
Вииторул
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Витесс
3
Вииторул
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
Вииторул
2 : 2
Витесс
38'
38'
38'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вииторул
2
Витесс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд