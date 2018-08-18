Дарио Думич
№5
Защитник
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Команда
Утрехт
Гражданство
Дания
Дата рождения
30 янв. 1992 (29) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Редингхаузен
3 : 2
Динамо
88'
88'
88'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала