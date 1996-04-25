Патрик Йостен
№37
Нападающий
Подписаться
Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
14 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
Утрехт
1 : 1
Зриньски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Утрехт
1
Зриньски
1
был в запасе