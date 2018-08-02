Ильясс Бель Хассани
№18
Полузащитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Марокко
Дата рождения
16 сент. 1992 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
АЗ Алкмаар
2 : 1
Кайрат
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
2
Кайрат
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
Кайрат
2 : 0
АЗ Алкмаар
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
2
АЗ Алкмаар
0
был в запасе