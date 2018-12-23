Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Квинси Промес
Эдинсон Кавани
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джастин Хогма
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Утрехт
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:00
Хоффенхайм
1 : 1
Майнц
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
1
Майнц
1
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 3
Хоффенхайм
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
1
Хоффенхайм
3
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 2
РБ Лейпциг
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Фортуна
2 : 1
Хоффенхайм
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фортуна
2
Хоффенхайм
1
был в запасе