Майк те Верик
№3
Защитник
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Команда
Хераклес
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 июня 1992 (28) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
Арука
0 : 0
Хераклес
11'
11'
11'
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Арука
0
Хераклес
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд