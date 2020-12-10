Барт Ньивкоп
№26
Полузащитник
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
7 марта 1996 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Вольфсберг
1 : 0
Фейеноорд
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вольфсберг
1
Фейеноорд
0
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
ЦСКА
0 : 0
Фейеноорд
90'
90'
90'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Фейеноорд
1 : 4
Вольфсберг
12'
12'
12'
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фейеноорд
1
Вольфсберг
4
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Динамо
0 : 0
Фейеноорд
84'
84'
84'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур