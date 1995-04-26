Реми Вальтер
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1995 (26) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1
Ницца
1
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1
Ницца
0
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур