Нили (Франсиско Пердомо)
№32
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 февр. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 22:00
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2016 19 апр. 2016 вт 22:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 34 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
Депортиво
1 : 3
Лас-Пальмас
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
3
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 32 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
Реал Сосьедад
0 : 1
Лас-Пальмас
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Реал
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:30
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 29 тур
Лас-Пальмас
1
Реал
2
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 29 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:15
Вильярреал
0 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:15
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 28 тур
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
Эйбар
0 : 1
Лас-Пальмас
26.02.2016 26 февр. 2016 пт 22:30
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 18:00
Севилья
2 : 0
Лас-Пальмас
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 18:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Лас-Пальмас
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
25.01.2016 25 янв. 2016 пн 22:30
Леванте
3 : 2
Лас-Пальмас
25.01.2016 25 янв. 2016 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
3
Лас-Пальмас
2
был в запасе