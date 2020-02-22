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Чарли Адамс
№34
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 февр. 1995 (26) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Саутгемптон
1
Бернли
2
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Кристал Пэлас
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Челси
0 : 2
Саутгемптон
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Челси
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Эвертон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
1
Эвертон
2
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
1
Челси
4
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
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