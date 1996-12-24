Джордж Эванс
№4
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 дек. 1996 (24) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 15:30
Брайтон & Хов
2 : 1
Дерби Каунти
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Брайтон & Хов
2
Дерби Каунти
1
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 15:30
Аккрингтон Стэнли
0 : 1
Дерби Каунти
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Аккрингтон Стэнли
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 22:45
Саутгемптон
2(3) : 2(5)
Дерби Каунти
16.01.2019 16 янв. 2019 ср 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
2(3)
Дерби Каунти
2(5)
был в запасе
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Дерби Каунти
2 : 2
Саутгемптон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Дерби Каунти
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала