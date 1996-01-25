Хуан Виктория
№34
Нападающий
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
24 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 0:05
Райо Вальекано
3 : 0
Сельта
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3
Сельта
0
был в запасе