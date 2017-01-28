Ричард Тауэлл
№17
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
17 июля 1991 (29) лет
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Линкольн
3 : 1
Брайтон & Хов
24'
24'
24'
24'
24'
24'
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
24'
минуты: 1' - 68'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Линкольн
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Кубок, 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Милтон Кинс Донс
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
2
Милтон Кинс Донс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала