Зак Винер
№25
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Абердин
0
Риека
2
был в запасе