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Люка Боб
№40
Вратарь
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 мая 1995 (26) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
Тулуза
4 : 0
Бордо
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
4
Бордо
0
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Газелек
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
1
Газелек
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Бордо
0 : 0
Ницца
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Ницца
0
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 4
Бордо
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Генгам
2
Бордо
4
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
4
Ренн
0
был в запасе