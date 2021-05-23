Риккардо Маркицца
№5
Защитник
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Сампдория
2 : 2
Специя
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Специя
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
Верона
1 : 1
Специя
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Специя
1 : 1
Интер
62'
62'
62'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1
Интер
1
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 28 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
Аталанта
3 : 1
Специя
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3
Специя
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
минуты: 1' - 11'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
минуты: 1' - 11' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
76'
76'
76'
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 18 тур
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 22:45
Специя
2 : 1
Сампдория
90'
90'
90'
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Специя
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур