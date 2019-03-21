Норберт Балог
№22
Нападающий
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Команда
Палермо
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
21 февр. 1996 (25) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Словакия
2 : 0
Венгрия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Словакия
2
Венгрия
0
был в запасе