Маттео Петижене
№49
Вратарь
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Команда
Анжер
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Ренн
1 : 0
Анжер
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
1
Анжер
0
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 0
Кан
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
2
Кан
0
был в запасе