Себастьен Селльс-Ламонж
№38
Полузащитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 янв. 1996 (25) лет
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Монпелье
0 : 1
Ренн
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
0
Ренн
1
был в запасе