Жульен Да Коста
№33
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 мая 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
Бержерац
2 : 1
Ньор
90'
90'
90'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2
Ньор
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала