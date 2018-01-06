Оливер Крагль
№11
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 мая 1990 (31) год
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Милан
1 : 0
Кротоне
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Кротоне
0
был в запасе
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
Кротоне
0 : 1
Наполи
29.12.2017 29 дек. 2017 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кротоне
0
Наполи
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Кротоне
0
был в запасе
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017 17 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
СПАЛ
1 : 1
Кротоне
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
СПАЛ
1
Кротоне
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Кротоне
2 : 0
Беневенто
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
2
Беневенто
0
был в запасе
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Аталанта
5 : 1
Кротоне
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
5
Кротоне
1
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Кротоне
0 : 2
Интер
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
0
Интер
2
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 0
Верона
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Верона
0
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Кротоне
0 : 3
Милан
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кротоне
0
Милан
3
был в запасе