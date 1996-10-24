Кайл Вуттон
№29
Нападающий
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Команда
Сканторп Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 окт. 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Челси
2 : 0
Сканторп Юнайтед
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Сканторп Юнайтед
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала