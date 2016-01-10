Кевин ван Веен
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 июня 1991 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Челси
2 : 0
Сканторп Юнайтед
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Челси
2
Сканторп Юнайтед
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Кубок, 1/32 финала