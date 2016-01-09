Райан Флинн
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
4 сент. 1988 (32) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:30
минуты: 64' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 64' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала