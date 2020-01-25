Джордж Лонг
№12
Вратарь
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 нояб. 1993 (27) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Халл Сити
1 : 2
Челси
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Халл Сити
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
был в запасе