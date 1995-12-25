Олли Уоткинс
№11
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 дек. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
39'
39'
39'
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
39'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
45'
89'
45'
89'
45'
89'
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
13'
13'
13'
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
13'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
43'
85'
43'
85'
43'
85'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
43'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
87'
87'
87'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
87'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
86'
86'
86'
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
86'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
2'
2'
2'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
2'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
81'
81'
81'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
81'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
14'
14'
14'
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
14'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур