Джейми Рид
№18
Нападающий
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Команда
Эксетер Сити
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
15 июля 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала