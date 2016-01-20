Дэвид Уилер
№22
Полузащитник
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Команда
Эксетер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 окт. 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
Ливерпуль
3 : 0
Эксетер Сити
20.01.2016 20 янв. 2016 ср 23:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ливерпуль
3
Эксетер Сити
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала