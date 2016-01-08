Дэвид Ноубл
№4
Полузащитник
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Команда
Эксетер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1982 (39) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
Эксетер Сити
2 : 2
Ливерпуль
08.01.2016 08 янв. 2016 пт 22:55
минуты: 1' - 61'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 61' / Англия. Кубок, 1/32 финала