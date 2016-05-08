Кристьян Матосевич
№66
Вратарь
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Команда
Лацио
Гражданство
Словения
Дата рождения
5 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1
Лацио
3
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2
Эмполи
0
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:45
Палермо
0 : 3
Лацио
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0
Лацио
3
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1
Рома
4
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4
Кьево
1
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0
Карпи
0
был в запасе