Альваро Травер
№32
Полузащитник
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Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 апр. 1983 (38) лет
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 22:30
Атлетико
1 : 0
Леванте
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1
Леванте
0
был в запасе