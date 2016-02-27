Сега Кулибали
№26
Защитник
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Команда
Авранш
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 июня 1996 (24) года
Рост
182
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 2
Ренн
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Ренн
2
был в запасе
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Генгам
0 : 2
Ренн
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Генгам
0
Ренн
2
был в запасе