Джордан Лайден
№19
Защитник
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Команда
Суиндон Таун
Гражданство
Австралия
Дата рождения
1 янв. 1997 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
Фулхэм
1 : 2
Олдхэм
83'
83'
83'
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
1
Олдхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала