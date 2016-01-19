Найл Киоун
№34
Защитник
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Команда
Сент-Джонстон
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 апр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе