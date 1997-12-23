Паоло Сканнапьеко
№44
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Рома
2 : 0
Дженоа
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Дженоа
0
был в запасе