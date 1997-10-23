Нико Риндеркнехт
№22
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 окт. 1997 (23) года
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Вердер
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2
Вердер
1
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
4 : 1
Айнтрахт
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
4
Айнтрахт
1
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур