Максимилиан Вебер
№39
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 февр. 1998 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Вильярреал
2 : 1
Зальцбург
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вильярреал
2
Зальцбург
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
был в запасе